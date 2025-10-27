

دارين العلي



قالت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الوزارة تدرس حاليا مع شركة نفط الكويت مقترح إنشاء محطة الرتقة لإنتاج الكهرباء بقدرة من المتوقع أن تتراوح بين ١٢٠٠ - ١٥٠٠ ميغاواط، عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وتحدثت المصادر عن اجتماع تم مؤخرا بين ممثلي الجهتين لمناقشة مقترح إنشاء المحطة وطرح مناقصتها عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأوضحت أن إنشاء هذه المحطة سيخدم وزارة الكهرباء في تعزيز قدرتها الإنتاجية، كما أنه سيخدم أيضا شركة نفط الكويت في الاستفادة من كميات البخار الناتج عن عمليات الاحتراق لتوليد الكهرباء.



وأشارت إلى أنه تمت مناقشة الإجراءات المتعلقة بالطرح وبعض الأمور الفنية، منها مصدر التزود بالوقود، مشيرة إلى حرص مسؤولي الوزارة على الدفع نحو إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء والماء لتلبية احتياجات الدولة، لاسيما المتعلقة بمشاريع المدن السكنية الجديدة المزمع إنشاؤها، وكذلك المشاريع التنموية.



وأعربت عن تفاؤلها بسير مشاريع إنتاج الكهرباء والماء عبر برامجها الزمنية المحددة، حيث أصدر وزير التجارة أخيرا قرارا بشأن تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم التحالف الخليجي للطاقة والمياه بغرض بناء وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) لتوليد الطاقة والمياه، وطرح مشروع محطة الخيران ـ المرحلة الأولى، وكذلك مشروع المرحلة الثالثة لمحطة الشقايا.