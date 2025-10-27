أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود إعادة تشغيل محطة تعبئة الوقود الكائنة في منطقة العدان رقم 85، الواقعة على طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت التابعة لمحافظة مبارك الكبير بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل بأعلى معايير السلامة والمواصفات والأنظمة الذكية والبيئية لتعزيز الكفاءة وتوفير خدمات أفضل.



وبهذه المناسبة، صرح م.عادل العوضي الرئيس التنفيذي للشركة قائلا: تأتي هذه الخطوة وفقا لخطة «أولى» الاستراتيجية التطويرية الرامية إلى تحويل محطاتها إلى محطات ذات خدمات متعددة وتطويرها وفق أحدث المعايير العالمية للجودة والسلامة. وإننا حريصون على تقديم أفضل خدمة لعملائنا عبر محطات الأولى التي تشمل العديد من الخدمات، كخدمة التزود بالوقود وخدمة الغسيل الآلي للسيارات، بالإضافة إلى افتتاح مركز الخدمة للسيارات، شركة علي الغانم واولاده والسوق المركزي، تروللي في القريب العاجل. واختتم العوضي: الأولى للوقود تكون بذلك أتمت تطوير 34 محطة في جميع محافظات الدولة حتى الآن وان الشركة ماضية قدما في تنفيذ بنود استراتيجيتها الرائدة لتحويل كل محطاتها إلى محطات متعددة الخدمات لخدمة عملائها مع التزامها الكامل بمعايير الجودة والسلامة والبيئة.