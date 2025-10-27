افتتاح وتشغيل البرج والمدرج الثالث في مطار الكويت يمثلان نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني



أكد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح وتشغيل برج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي يمثلان نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني ويعكسان التزام الدولة بتنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة، مضيفا أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة النقل الجوي والتجاري في البلاد.

جاء ذلك خلال رعايته وحضوره الاحتفال بالافتتاح الرسمي لبرج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي، الذي أقامته الإدارة العامة للطيران المدني أمس.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من القائمين على التنفيذ حول مراحل الإنجاز ومكونات المشروع الفنية والتشغيلية خلال جولة تفقدية في موقع المشروع، كما اطلع سموه على أنظمة المراقبة الجوية الحديثة التي تم تركيبها في برج المراقبة الجديد، كما تفقد المدرج الثالث الذي جرى تجهيزه لاستقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها الطرازات الضخمة من الجيل الجديد.

من جانبه، أكد رئيس «الطيران المدني» الشيخ حمود المبارك أن مشروع برج المراقبة والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي يجسد الشراكة الفاعلة والتعاون بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مبينا أن هذا الإنجاز يواكب أحدث المعايير العالمية في مجالات الطيران المدني والملاحة الجوية ويعكس الكفاءة الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى في مطار الكويت الدولي وبأعلى مستويات الجودة الفنية والتقنية.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في دعم مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي بما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.



وفيما يلى التفاصيل:



سموه رعى وحضر الافتتاح الرسمي لبرج المراقبة الجديد والمدرج الثالث بمطار الكويت الدولي



رئيس الوزراء: تطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية





افتتاح وتشغيل البرج والمدرج الثالث في مطار الكويت يمثلان نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني

رئيس «الطيران المدني»: المشروع يجسد الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى

التشغيل الرسمي للمدرج الثالث 30 الجاري واستكمال أعمال إعادة تطوير المدرج الشرقي بتاريخ 15 نوفمبر المقبل



تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، أقامت الإدارة العامة للطيران المدني أمس احتفالا بالافتتاح الرسمي لبرج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي.



واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من القائمين على التنفيذ حول مراحل الإنجاز ومكونات المشروع الفنية والتشغيلية خلال جولة تفقدية في موقع المشروع.



واطلع سموه كذلك على أنظمة المراقبة الجوية الحديثة التي تم تركيبها في برج المراقبة الجديد، كما تفقد المدرج الثالث الذي جرى تجهيزه لاستقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها الطرازات الضخمة من الجيل الجديد.



وقال سمو رئيس مجلس الوزراء، في تصريح صحافي، إن افتتاح وتشغيل برج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي يمثلان نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني ويعكسان التزام الدولة بتنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة.



وأكد سموه أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز قدراتها التشغيلية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة النقل الجوي والتجاري في البلاد.



حضر الحفل وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.



من جانبه، أكد رئيس «الطيران المدني» الشيخ حمود المبارك أن مشروع برج المراقبة والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي الذي تم افتتاحه رسميا أمس الأحد تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء يجسد الشراكة الفاعلة والتعاون بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.



وقال الشيخ حمود المبارك، في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة، إن هذا الإنجاز يواكب أحدث المعايير العالمية في مجالات الطيران المدني والملاحة الجوية ويعكس الكفاءة الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى في مطار الكويت الدولي وبأعلى مستويات الجودة الفنية والتقنية.



وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في دعم مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي بما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.



وأضاف أن مشروع برج المراقبة والمدرج الثالث يأتي ضمن حزمة المشاريع الإنشائية الكبرى لتطوير مطار الكويت الدولي وفقا للمخطط الهيكلي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية لقطاع الطيران المدني.



ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمطار وتمكينه من استقبال الطائرات الحديثة وتعزيز خدمات الشحن الجوي والطيران الخاص والتجاري بما يواكب متطلبات النمو في قطاع النقل الجوي.



وسيبدأ التشغيل الرسمي للمدرج الثالث في 30 الجاري على أن يتم استكمال الأعمال لتنفيذ إعادة تطوير المدرج الشرقي بتاريخ 15 نوفمبر المقبل.