

مبارك الخالدي



تغلب الجهراء على مضيفه النصر 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد علي صباح السالم في افتتاح الجولة السادسة لدوري زين الممتاز لكرة القدم.



وبهذه النتيجة رفع الجهراء رصيده إلى 7 نقاط، وبقي رصيد الخاسر خاليا من النقاط لتلقيه خسارته السادسة تواليا.



وسجل الهدف البديل الناجح طلال العجمي (68).



وجاء الشوط الأول سلبيا وأقل من المتوسط من الناحية الفنية، اذ اعتمد الفريقان على دفاع المنطقة والارتداد السريع الذي لم يشكل أي خطورة على مرمى الطرفين.



وكان النصر الأكثر رغبة في التسجيل، وحاول نواف ثامر إدراك المرمى من كرة ثابتة، إلا ان الكرة ذهبت إلى الشباك الجانبية للحارس مبارك الحربي (23).



وسدد مهاجم النصر فواز مبيلش كرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الحربي (31).



وأهدر لاعب النصر ضاحي الشمري فرصة سانحة اثر انفراد كامل لكنه سدد الكرة ضعيفة بجوار القائم الأيسر للحربي (43)، وفي المقابل لم تكن للجهراء أي محاولات تذكر.



وفي الشوط الثاني تواصلت محاولات «العنابي» برأسية عبدالرحمن الرشيدي التي تصدي لها الحربي بصعوبة (58).



وفي أول محاولة حقيقية للجهراء تقدم عمر زكري عبر الجبهة اليمنى وارسل عرضية متقنة وضعها البديل طلال العجمي بقدمه مباشرة في الشباك (68)، ونجح الجهراء في تأمين مرماه حتى النهاية، ليخرج بفوز ثمين.



أدار المباراة بشكل جيد الحكم عبدالله جمالي.



إلى ذلك، تقام في الـ ٦:٤٥ مساء اليوم مباراة واحدة تجمع السالمية برصيد 9 نقاط مع القادسية بـ 7 نقاط على ملعب الأول ثامر، وستكون المنافسة متكافئة بينهما لتعويض خسارتيهما من العربي وكاظمة في الجولة الماضية، وكي لا يتأخرا في الترتيب، علما أنه تم تأجيل مباراتي الكويت والعربي مع الفحيحيل والتضامن في هذه الجولة إلى موعد لاحق بسبب مشاركتهما في بطولة دوري التحدي الآسيوي.