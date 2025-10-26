بقلم: ناصر العنزي

عاقبنا لاعبو ريال مدريد وبرشلونة ومدرباهما ألونسو وفيليك المتواجد في المدرجات على فعل لم نرتكبه وقدما واحدة من أكثر مبارياتهما تواضعا وكأنهما في مباراة ودية بعد ان انتظرناهما طويلا منذ بداية الدوري الاسباني مترقبين بشغف يوم 26 اكتوبر موعد المباراة ، إلا ان الفريقين الكبيرين لم يخرجا كل ما في داخلهما من فنون ومهارة ولكنها تبقى " حلوة " في كل حالاتها ، وتمكن ريال مدريد من خطف ثلاث نقاط مستحقة عطفا على تفوقه في الاهداف والرغبة في الفوز ومحافظا بذلك على صدارة الليغا الاسبانية.

ولم يكتف نجوم " اليورو والدولار " بالمستوى المستغرب منهما وقدموا فاصلا من المشاجرة العنيفة عقب اطلاق الحكم صافرته بسبب تصريحات جريئة من نجم برشلونة لامين يامال ( 18) عاما قبل المواجهة بعدما وصف لاعبي مدريد بأنهم " يخسرون فيحتجون ويبكون " ، وتدافع اللاعبون اتجاه بعضهم وكان اكثرهم انفعالا فينسيوس ويامال والغائب المصاب راڤينيا الذي نزل الملعب للدفاع عن زميله يامال في وجه مواطنه وزميله في منتخب البرازيل فينسيوس .." خرّبتوا اللعب " .

وقد شهدت المباراة قرارات تحكيمية مثيرة ومنها الغاء ركلة جزاء وهدف لصالح ريال مدريد بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ( VAR) ، ولم ترحم المواجهة الخاسر برشلونة بعدما أشهر الحكم الجريء ثيسار غرادو البطاقة الحمراء في وجه نجم البرشا بيدري في الوقت المضاف في الشوط الثاني ، وقبلها خرج فينسيوس من الملعب بغضب عارم على مدربه تشابي ألونسو بعد استبداله في الدقيقة 72 ، وفينسيوس حقيقة بحاجة الى جلسات مكثقة في كيفية التحكم في انفعالاته إلا أنه يبقى من نجوم الكرة الكبار.