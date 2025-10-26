عقدت في الرياض أعمال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى "للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بمشاركة الكويت.

وتناول الاجتماع الذي ترأس وفد الكويت به سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد جملة نقاط أساسية تجسدت بتنفيذ إعلان نيويورك وبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة فضلا عن تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية ودعم السلطة الفلسطينية.



وتولى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في المنطقة كريستوف بيجو الرئاسة المشتركة للاجتماع مع المملكة العربية السعودية والنرويج، كما ضم وفد الكويت المستشار بوزارة الخارجية لشؤون الوطن العربي أحمد الحربش.