بعث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بالتهنئة إلى لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى ياسمين وليد، بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في منافسات الوثب العالي ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تقام حاليا في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة واسعة من نخبة الرياضيين في القارة.

‏من جانبه، أشاد بشار عبدالله مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بالإنجاز الكبير الذي يعكس قدرة الشباب الكويتي على التميز والتفوق في المحافل الدولية، مؤكدا أن هذا الفوز يمثل فخرا للرياضة الكويتية ونتاجا للدعم الذي توليه القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة.