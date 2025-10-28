

أعلن اتحاد الجمباز عن تعاقده مع المدربة البلغارية لورا ترايتس لتولي مهمة قيادة منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات خلال المرحلة المقبلة، ويأتي قرار التعاقد مع البطلة الأولمبية السابقة بعد استقالة مدربة «أزرق الجمباز» الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك.



وستبدأ لورا مهامها مباشرة في إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، من بينها التحضير للبطولة الآسيوية للناشئات 2026.



ووقع اختيار الاتحاد على لورا بعد دراسة عدد من السير الذاتية لمدربات عالميات، إذ تتمتع بمسيرة حافلة بالإنجازات في البطولات الأوروبية والعالمية، كان آخرها ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.



ولورا حاصلة على بكالوريوس في تدريب الجمباز الإيقاعي من الأكاديمية الوطنية للرياضة في صوفيا، ومثلت منتخب بلادها خلال الفترة من 2012 حتى 2021، وبدأت مشوارها في رياضة الجمباز الإيقاعي منذ أن كان عمرها 4 سنوات، في حين انضمت للمنتخب البلغاري في سن الثانية عشرة.



ودخلت عالم التدريب في العام 2021، وهي تجيد التدريب على تقنيات الجسم والأدوات (الحبل، الطوق، الكرة، الصولجان، والشريط)، فضلا عن الإعداد البدني العام والمتخصص وتمارين التمدد وتصميم الحركات.