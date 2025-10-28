

القاهرة - ناهد إمام



كرمت قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي التي انعقدت بالقاهرة تحت شعار «تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. شراكات دولية»، برئاسة د.هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، جريدة «الأنباء»، لدورها البارز في التغطية الإعلامية المميزة. وقامت بتسلم درع التكريم الزميلة ناهد إمام، بحضور م.علي زين عضو مجلس إدارة الاتحاد ود.فاطمة أبوشوك نائب رئيس الاتحاد.



وعقدت القمة برعاية جامعة الدول العربية وكوكبة من الوزارات والهيئات الاقتصادية والاتحادات المصرية والعربية، وبحضور شخصيات رفيعة المستوى وممثلي 35 دولة.



وشهدت قمة الاستثمار في ختام أعمالها التي استمرت 4 أيام، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وبحضور سوزان موهويزي نائبة أولى رئاسية عن جانيت موسيفيني حرم رئيس أوغندا.



حيث وقعت د.هدى يسى، على بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس ووقعه هيثم كمال نائبا عن الشركة، بهدف التعاون في عدة مجالات استثمارية وترويجية للمشروعات القومية في قطاع البترول وقطاع الإنشاءات الهندسية والبحرية ومشروعات البنية التحتية في ظل تنامي احتياجات السوق.



كما تم توقيع اتفاق عربي - ياباني للتعاون الاستراتيجي في الصناعات المبتكرة وتمكين الذكاء الاصطناعي بين اتحاد المستثمرات العرب (AWIU) ووقعته د.هدى يسى، وتحالف اليابان ومصر وأروم وهيروس للصناعات (JEAHIA)، ممثلا لمنطقة تانغو وتحالف الصناعات اليابانية في اليابان، ووقعه كل من د.حسين زناتي وماساتاكا هيروسي.



وأيضا توقيع بروتوكول للتعاون في التقنيات الطبية المتقدمة والمبتكرة بين الاتحاد ود.سعيد شريف ممثل الأنظمة الطبية المتخصصة.