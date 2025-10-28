هادي العنزي



يستضيف الكويت نظيره العلا السعودي في الـ7:00 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية للدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج (السوبر ليغ).



ولم تكن بداية «الأبيض» بالصورة التي يرتضيها بعدما خسر من ضيفه العربي القطري (78-83) في أولى مباريات الفريقين بالبطولة، بينما سجل الفريق السعودي بداية قوية بفوزه على الشارقة الإماراتي 108-74، مما يضع «العميد» تحت الضغط إذا ما أراد حجز بطاقة التأهل المباشرة للدور قبل النهائي.



وبحسب نظام البطولة، يتأهل الأول عن كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، فيما يلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، لحجز البطاقتين الأخريين للدور قبل النهائي.



ويضم «العميد» بطل الأندية العربية العديد من العناصر التي تمكنه من التأهل المباشر للدور قبل النهائي، بما يمتلكه من كوكبة متميزة من اللاعبين المحليين، في مقدمتهم الأخوان حمد ومحمد عدنان، تركي حمود، ألكسندر الغيص، عمران جوهر، سهو السهو، بالإضافة إلى «ثلاثي المحترفين»، الأميركيين جمال جونز، وشارلي مور، والفرنسي جوفري لاوفيرجني، مما يتطلب من المدرب الصربي دوشان ستوجكوف حسن إدارة المباراة حتى نهايتها لتحقيق فوز مطلوب في توقيت مهم، عبر التوظيف الأمثل للاعبين، والإبقاء على الحالة الذهنية للفريق في أعلى مراحلها حتى نهاية المباراة، والاستفادة من «الدرس القطري»، حيث خسر «الأبيض» بعدما كان متسيدا لمجريات المباراة منذ بدايتها وحتى الدقائق الأخيرة منها.



على الجهة الأخرى، يبدو العلا السعودي الوافد الجديد لـ«السوبر ليغ» انه يشارك للفوز باللقب، وليس مجرد مشاركة أولى لكسب الخبرة والاحتكاك، نظرا للتعاقدات الكبيرة التي أبرمتها إدارة النادي خلال التحضيرات الصيفية، والتي أسفرت عن التعاقد مع الدولي اللبناني وائل عرقجي، والدولي الاسترالي ثون ميكر، والأميركي جوناثان غيبسون.