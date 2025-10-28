يحيى حميدان



قررت إدارة لعبة كرة الصالات في اتحاد الكرة رسميا إلغاء مشاركة منتخبنا الأولمبي كفريق منفصل في منافسات بطولة الدوري.



وعلى أثر ذلك، عدل اتحاد الكرة جدول مباريات بطولة الدوري بعد انسحاب المنتخب الأولمبي، حيث سيلتقي في الجولة الأولى اليرموك مع العربي، وحامل اللقب كاظمة مع النصر 3 نوفمبر المقبل، والصليبخات مع الكويت، والقادسية مع التضامن في 5 من الشهر ذاته في صالة نادي الشباب التي ستحتضن جميع المباريات.



إلى ذلك، ينتظر منتخبنا الوطني الأول قرعة نهائيات كأس آسيا، والتي تسحب في 5 الشهر المقبل، وستقام النهائيات في إندونيسيا خلال الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير 2026. وسيكون «الأزرق»، بطل كأسي الخليج وغرب آسيا، في التصنيف الثالث بالقرعة، وعليه يتوقع أن تكون مجموعته صعبة للغاية. وفضل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، الذي يقوده المدرب الإسباني برونو غارسيا فورموسو، عدم خوض أي مباريات دولية ودية في فترة التوقف خلال الشهر المقبل، لرغبته في إفساح المجال لإقامة مسابقة الدوري واكتشاف لاعبين جدد. وفي شأن آخر، قرر اتحاد الكرة تأجيل نهائي كأس كرة الصالات «التنشيطية» بين الكويت واليرموك لتقام غدا الأربعاء في صالة نادي الشباب بعد أن كانت مقررة اليوم.