أكد المدير العام للطيران المدني دعيج العتيبي أن الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية والتشريعات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يجسد وحدة الرؤية وتكامل الجهود نحو مستقبل أرصاد ومناخ أكثر وعيا وأمانا واستدامة. وقال العتيبي في كلمة خلال الاجتماع إن الاجتماع الذي تستضيفه الكويت يأتي في ظل إنجاز خليجي مشهود تمثل في اعتماد قانون الأرصاد الجوية الموحد لدول المجلس، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يجسد رعاية قادة دول مجلس التعاون واهتمامهم البالغ ودعمهم لهذا القطاع الحيوي الذي يمس أمن الإنسان واستدامة البيئة والتنمية.



وأضاف ان القانون الموحد يعد خطوة استراتيجية فارقة نحو توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية وتعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ أسس التعاون الخليجي المشترك بما يواكب التحديات المناخية والمتغيرات العالمية المتسارعة.



وأوضح أن اللجنة يقع على عاتقها اليوم تفعيل مضامين القانون الموحد وتطوير آليات التنسيق الفني وتوحيد المعايير التشغيلية وتعزيز جاهزية أنظمة الرصد والإنذار المبكر بما يعكس تطلعات القيادات الرشيدة ويحفظ لمجلس التعاون مكانته الإقليمية الرائدة.



وأشار إلى أن الاجتماعات الماضية ناقشت ربط شبكة رادارات الطقس وربط شبكة رصد الزلازل والتعاون المشترك لرصد الأحوال الجوية المتغيرة من خلال الجيل الثالث من الأقمار الاصطناعية لمعرفة جودة الهواء والغبار وتبادل الخبرات والمعلومات.



وذكر العتيبي أن الاجتماع تناول موضوعات محورية تشمل تحديث البنية التحتية للرصد الجوي وتطوير قواعد البيانات المناخية وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات ودعم التمثيل الخليجي في المحافل الدولية، لافتا إلى أنها ملفات تتطلب العمل الجاد ورؤية موحدة لتترجم الطموحات الخليجية إلى إنجازات ملموسة. وأشاد بالتعاون البناء بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات مهمة من شأنها تحقيق كل ما تصبو إليه دول مجلس التعاون.



بدوره، قال مدير إدارة البيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صالح الحوشان في كلمة مماثلة إن هذا الاجتماع يعد خطوة جديدة لتكامل الجهود في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومستقبل أكثر تنسيقا وفاعلية.