

بشرى شعبان



في إطار الجهود المشتركة لحماية السلامة العامة والتصدي للممارسات المخالفة، نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، وبالتعاون مع إدارة التراخيص الصحية، حملة ميدانية مفاجئة استهدفت أحد الصالونات النسائية بعد ورود معلومات تفيد بممارسته أنشطة طبية داخل المنشأة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وخلال عملية التفتيش، تم ضبط أجهزة ومعدات طبية ومستحضرات تستخدم في عمليات الحقن والتجميل والعناية بالبشرة، إلى جانب مواد طبية متنوعة، كما تبين وجود عمالة تمارس أعمالا شبيهة بالمهنة الطبية دون مؤهلات أو إشراف طبي معتمد. وأوضحت «الهيئة» أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإغلاق ملف المنشأة، وضبط الأدوات والمستلزمات تمهيدا لاستكمال التحقيقات.