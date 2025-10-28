

أكدت رئيسة لجنة شؤون ذوي الإعاقة م.فرح الرومي أنه تم إدراج اشتراطات كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام بجدول رقم 12 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت، من خلال توفير غرف لذوي الإعاقة وتكون بنسبة لا تقل عن 10% من مساحة مسطح بناء الغرف والأجنحة العامة، ويتم الالتزام بشروط التصميم والمساحات والأبعاد الواردة في الكود.



وقالت م.فرح الرومي انه تم توفير مواقف سيارات كافية لذوي الإعاقة يتناسب مع عدد الوحدات المخصصة لذوي الإعاقة وفق الاشتراطات والمواصفات الخاصة لمواقف سيارات ذوي الإعاقة الواردة في الكود، وكذلك الموافقة على إضافة في بند لا يحسب من ضمن نسبة البناء المداخل المخصصة لذوي الإعاقة بحسب شروط التصميم والمساحات والأبعاد الواردة في الكود.