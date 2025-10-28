

عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية وحضور وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، انطلقت صباح أمس فعاليات معرض «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، والذي تنظمه وزارة التربية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للتراث، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025 في ديوان عام الوزارة، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف م.محمد الخالدي، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية م.حمد الحمد.



ويهدف المعرض إلى حفظ التراث الوطني وتعزيز الحرف اليدوية الكويتية، إلى جانب تمكين المبدعين المحليين من عرض منتجاتهم وتبادل الخبرات ضمن منصة وطنية شاملة تجمع بين الأصالة والإبداع.



وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التربية على دعم التعاون مع الجهات التعليمية والثقافية المحلية، والعمل على غرس قيم الانتماء والهوية الوطنية في نفوس الطلبة، من خلال تعريفهم بالموروث الشعبي الكويتي والحرف اليدوية الأصيلة، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التي تربط الماضي بالحاضر بأسلوب تربوي حديث.



وتضم فعاليات المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الحرفية التقليدية والتشكيلات اليدويـــــة والمنتجــات الكويتيــــة المعاصرة، إلى جانب ورش عمل تطبيقية وعروض حية للحرف التراثية بمشاركة نخبة من الحرفيين والمبدعين، إضافة إلى جلسات تعريفية وتوقيع أعمال فنية ومحاضرات تعليمية تعنى بالتراث والتربية الوطنية.



ويشمل المعرض أنشطة ومسابقات تفاعلية موجهة للطلبة تهدف إلى تعريفهم بمكونات التراث الكويتي وتعزيز ارتباطهم به، من خلال مسابقات في التصوير الفوتوغرافي للتراث وتصميم الشعارات والأعمال الحرفية التشاركية، مع تقديم جوائز تشجيعية للفائزين تحفيزا لهم على الإبداع والمشاركة.