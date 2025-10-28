سموه هنّأ رئيسة إيرلندا بفوزها في الانتخابات وحاكم سانت فينسنت والغرينادينز بذكرى استقلال بلادها



استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي، حيث قدم لسموه التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة 2024/2025.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس عمدة مدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة فرانسيس إكس سواريز والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد وكبار المسؤولين.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى كاثرين كونولي الرئيسة المنتخبة في جمهورية إيرلندا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جمهورية إيرلندا الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد ولجمهورية إيرلندا وشعبها الصديق كل الرقي والنماء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولسانت فينسنت والغرينادينز وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.