وقعت أكاديمية أسواق المال أمس، مذكرة تفاهم مع برنامج النظم المالية الدولية (PIFS) التابع لجامعة هارفارد، حيث قام بالتوقيع على المذكرة من جانب الأكاديمية عبدالعزيز البدر مدير عام الأكاديمية، ومن جانب «PIFS» جون جوليفر المدير التنفيذي لجامعة هارفارد، كما حضر التوقيع أعضاء مجلس أمناء ومسؤولي الأكاديمية وهيئة أسواق المال. ولتحقيق مستهدفاتها المتصلة بالمساهمة الفاعلة في رفع كفاءة المتعاملين بأسواق المال في الكويت، فإن الهيئة تسعى الى الارتقاء بأكاديميتها إلى مصاف الأكاديميات المالية المتطورة، وذلك من خلال توجهات عدة، كتعزيز مستوى التعاون في الجوانب التدريبية والبحثية مع كبري الجامعات لتأهيل والارتقاء بكفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي عبر برامج متخصصة في تطوير المهارات الاستثمارية المالية.