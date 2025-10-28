أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنهاء حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية القريبة من قطاع غزة، للمرة الأولى منذ هجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023.



وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه أمس «قررت تبني توصية الجيش الإسرائيلي ورفع حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم السابع من أكتوبر». وبحسب البيان، فإن القرار «يعكس الواقع الأمني الجديد في جنوب البلاد» كما يأتي في وقت يتواصل فيه سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري.



ويعني هذا القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجوم السابع من اكتوبر، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.



في المقابل، أكد رئيس حركة (حماس) في غزة خليل الحية رفض فصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة.



وقال الحية في تصريحات صحافية أمس: «نؤكد أن غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة، ولا نقبل فصل غزة عن الضفة المحتلة، والأصل أن تنتهي مدة اللجنة الإدارية إما بانتخابات فلسطينية أو بتشكيل حكومة فلسطينية موافق عليها». وتابع: «قضية الأسرى قضية وطنية بامتياز، وكنا نسعى ونأمل أن تنتهي معاناة الأسرى جميعا وأن يخرجوا في الصفقة الأخيرة، لكن الظروف حالت دون ذلك، لكن قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على الطاولة».



وأشار الحية إلى أن «حماس» تواجه «إشكاليات في البحث عن جثامين الأسرى، لأن الاحتلال الإسرائيلي غير طبيعة أرض غزة، وحتى إن بعض من دفن هذه الجثامين استشهد أو ما عاد يعرف أين دفنهم».



وفي هذه الأثناء، دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل إلى تعليق المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، وذلك إلى حين تسليم «حماس» جميع الجثامين والرفات المتبقية لديها.



وقال المنتدى في بيان إن «حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الرهائن القتلى المحتجزين لديها. لقد مر أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار لإعادة جميع الأسرى الـ 48، ومع ذلك لا يزال 13 منهم في قبضة الحركة». وأضاف البيان: «تحث حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والوسطاء على عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاقية حتى تفي «حماس» بجميع التزاماتها وتعيد كل الأسرى إلى إسرائيل».



هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه جثمان أسير إضافي بعدما قامت حركة (حماس) بتسليمه لمممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

وقال الجيش في بيان أن عناصر من قواته وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تسلموا الجثمان من الصليب الأحمر في قطاع غزة، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية الجثمان.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية أن الجثمان الذي سلمته (حماس) عثرت عليه الحركة يوم27 أكتوبر الجاري خلال عمليات البحث عن الجثث في حي التفاح وسط القطاع.

وهذه هي الجثة السادسة عشرة التي يتم تسليمها من أصل 28 جثة تطالب إسرائيل حركة «حماس» بتسليمها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون وفتية، فيما سجلت إصابات خلال اقتحامات متفرقة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينتي البيرة ودير أبومشعل غرب مدينة رام الله واعتقلت 6 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتدت على عدد من السكان بالضرب خلال العملية.



وفي محافظة سلفيت شمال الضفة، اعتقلت الاحتلال 6 أشخاص. وفي الخليل جنوبا، اعتقل 4 آخرين من بلدتي الطبقة وصوريف، بينما أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة بعد إصابته بقنبلة صوت أطلقت صوب رأسه، كما أصيبت سيدة بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.