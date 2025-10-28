زار الرئيس السوري أحمد الشرع الكنيسة المريمية بدمشق القديمة، والتقى في الدار البطريركية غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» ان الشرع «اطلع على أحوال أبناء الطائفة المسيحية»، حيث عكست الزيارة الحرص المشترك على ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن.



من جهة أخرى، أعلنت «سانا» أن الشرع سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال زيارة عمل يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية اليوم، كما يشارك خلالها في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.



ونقلت «سانا» عن مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن الشرع سيبحث مع ولي العهد سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصا فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس السوري كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.



ويرافق الرئيس الشرع إلى المؤتمر وفد سوري رفيع المستوى، يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين، وسيجري الوفد، الذي توجه إلى السعودية أمس، لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة والمؤسسات المالية الكبرى لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.