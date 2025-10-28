عقدت اللجنة العليا الخاصة بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها الكويت مساء الإثنين اجتماعها الثاني برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرياضة.

وقالت الهيئة في بيان لها عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت عددا من البنود التنظيمية أبرزها اعتماد الهيكل التنظيمي للجنة بما يسهم في إنجاح البطولات والمناسبات الرياضية الكبرى التي تستضيفها الكويت الفترة المقبلة. وأضافت أن الاجتماع استمع أيضا إلى توجيهات الوزير المطيري بضرورة تقديم جميع التسهيلات للوفود الرياضية المشاركة والجماهير لضمان نجاح مختلف الاحتفالات والاستحقاقات الرياضية التي تستضيفها البلاد، وبما يتيح للجماهير الكويتية متابعة هذه البطولات بأبهى صورة والاستمتاع بأبرز المنافسات الرياضية الكبرى.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة السوبر الفرنسي المقرر إقامتها 8 يناير المقبل، والتي ستجمع بين بطل فرنسا وأوروبا باريس سان جرمان ونادي مرسيليا، لافتة إلى أن الحدث سيضم نخبة من أبرز لاعبي فرنسا والعالم.

وذكرت أن اللجنة استعرضت التحضيرات لتنظيم النادي البحري الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «اكس كات»، كما بحثت الاستعدادات الخاصة باستضافة الكويت للبطولة الآسيوية لكرة اليد المقررة يناير المقبل.

وبينت الهيئة أنه تم الاتفاق على أن تقدم الاتحادات والأندية الرياضية المعنية خططها التنفيذية لتنظيم هذه الأحداث وتحديد اللجان المنظمة لها لضمان بدء الاستعدادات مبكرا بما يظهرها بصورة مشرفة، مؤكدة حرص اللجنة على إسعاد الجماهير الكويتية من خلال استضافة أبرز البطولات الإقليمية والعالمية.