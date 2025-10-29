ضرب فالنتين فاشرو من موناكو موعدا جديدا مع «ابن خالته» الفرنسي أرتور ريندركنيش، بفوزه السهل على التشيكي ييري ليهيتشكا 6-1 و6-3، ليبلغ الدور الثاني من دورة باريس لماسترز الألف نقطة في التنس.



واحتاج فاشرو الذي حقق المفاجأة بفوزه بدورة شنغهاي لماسترز الألف خلال الشهر الجاري، إلى 55 دقيقة ليحسم النتيجة في صالحه.



وسيلتقي فاشرو مع ريندركنيش الفائز على المجري فابيان ماروجان، في إعادة لنهائي شنغهاي الذي حسمه الأول بـ 3 مجموعات.



وكان فاشرو خرج من الدور لدورة فيينا النمساوية، بخسارته أمام الأميركي تايلور فريتس في أول مشاركة له بعد إنجازه في شنغهاي.



ونجح فاشرو في كسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الأولى ليتقدم 5-0، وأنقذ ليهيتشا ماء الوجه بفوزه بشوط واحد قبل أن يحسم فاشرو المجموعة الأولى.



وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلا لأن فاشرو كسر إرسال منافسه مرتين أيضا ليفوز بالمباراة.



خاض فاشرو (26 عاما) غمار دورة شنغهاي وهو مصنف في المركز 204 عالميا واضطر إلى خوض التصفيات قبل أن يضرب بقوة بتخطيه لاعبين أمثال الكازاخستاني ألكسندر بوبليك والدنماركي هولغر رونه والصربي نوفاك ديوكوفيتش ثم ريندركنيش في النهائي، وأدت هذه المغامرة الرائعة إلى احتلاله المركز الأربعين في التصنيف العالمي.



أما ريندركنيش (30 عاما)، فأزاح في طريقه إلى النهائي كلا من الألماني ألكسندر زفيريف وليهيتشكا والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والروسي دانييل مدفيديف.