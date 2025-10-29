

يعقوب العوضي



ضرب القادسية والكويت موعدا في نهائي بطولة اتحاد الكرة الطائرة بعد فوز الأول على كاظمة بنتيجة 3-1 والثاني على برقان 3-0 في مباراتي الدور نصف النهائي مساء أول من أمس على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم. ويلتقي كاظمة مع برقان على الصالة نفسها الخميس المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع في الـ 5:00 مساء بينما تقام المباراة النهائية في الـ 7:00.



وفي مواجهة القادسية وكاظمة، فرغم نهاية الشوط الأول بنتيجة 26-24 للبرتقالي، إلا أن الملكي استفاق في الشوط الثاني وأنهاه بنتيجة 25-18 وتابع في الثالث والرابع بنتائج 25-22 و25-21 ليقصي البرتقالي من المنافسة.



أما الكويت، فقد فرض تقدمه منذ البداية على برقان وحسم الشوط الأول بنتيجة 25-19 والثاني بنتيجة 26-24 والثالث 25-20.