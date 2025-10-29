

مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم



انفرد اليرموك بصدارة ترتيب فرق دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الجزيرة 3-1 في ختام منافسات الجولة السادسة من البطولة التي اختتمت أمس الأول. وبهذا الفوز رفع اليرموك رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الأول، حيث سجل لليرموك كل من جونيور نجولا وموريبا ديارا وعقيل الهزيم، بينما سجل مشعل العنزي للجزيرة الذي تراجع إلى المركز الرابع بـ 10 نقاط.



ولحساب الجولة ذاتها، قفز الساحل إلى المركز الثاني بفوزه الثمين علي الصليبخات 1-0 سجله ابراهيما جاي، رافعا رصيد فريقه إلى النقطة 14 فيما تراجع الصليبخات إلى المركز الثالث بعدما رصيده عند 12 نقطة.



وفي باقي النتائج، فاز خيطان على سبورتي بهدف دون رد سجله بابلو فيريرا، ليرتقي رصيده إلى 7 نقاط بفي المركز السابع، كما تغلب برقان على الشامية بنتيجة 4-2 رافعا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس بينما ظل الخاسر عند نقاطه الثلاث. وقد سجل لبرقان ابراهيم زهوه وجيسك ايساك وجابر الفضلي وخالد الكليب فيما سجل للشامية علي ولي ومحمد الروحي.



في غضون ذلك، أعرب مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي عن سعادته بعد الفوز على الجزيرة، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة لاسيما بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل بالإيجابي على الرغم من إضاعتنا فرصا محققة، لافتا إلى أن اللعب في الشوط الثاني شهد سجالا بين الفريقين لكن التغييرات التي قام بها المدرب الوطني ظاهر العدواني قلبت موازين المباراة لصالحنا حيث استطعنا تسجيل هدفين في ظرف أقل من 5 دقائق والخروج بنتيجة إيجابية.



وتمنى الفيلكاوي استمرار لاعبو الفريق على نفس الروح القتالية داخل أرضية الملعب وهو ما ظهروا عليه في جميع المباريات، مؤكدا أن التركيز سيكون على المباراة المقبلة أمام الساحل خصوصا ان الجهاز الفني والإداري يتعامل مع كل مباراة على حدة.