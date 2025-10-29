الموافقة على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين الكويت والإمارات للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:



اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على كتاب ديوان سمو ولي العهد بشأن الزيارة الرسمية المرتقبة لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد المرافق له إلى البلاد السبت المقبل 1 نوفمبر 2025، حيث رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد المرافق له إلى البلاد، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الزيارة النتائج المرجوة منها لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزيرة الأشغال العامة د. نورة محمد المشعان بشأن كل التفاصيل المتعلقة بالافتتاح الرسمي لبرج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي، والذي تم الأحد الماضي تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وما يحتويه برج المراقبة الجديد من أنظمة المراقبة الجوية الحديثة، إضافة إلى المدرج الثالث الذي تم تجهيزه لاستقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها الجيل الجديد منها، واللذان يعدان نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني ويعكسان التزام الدولة بتنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة.



من جانب آخر، رفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال إلى مجلس الوزراء تقريرا بشأن أعمال مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم خلال الفترة من (2021 ـ 2025) نظرا لانتهاء مدة عمل المجلس لانقضاء أربع سنوات على تشكيله بناء على المرسوم رقم 182 لسنة 2021 موضحا أن التقرير تضمن أبرز الأعمال والانجازات التي قام بها مجلس الإدارة، والمتعلقة باعتماد النظام الاساسي واللوائح الرئيسية وتصميم واعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة ووضع الرؤية والرسالة والاهداف الإستراتيجية واعتماد البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية ومن ثم البدء بتشغيل الجامعة وقبول أول دفعة للطلبة في العام الجامعي 2023 ـ 2024، إضافة إلى اعتماد إنشاء 7 مراكز أبحاث وكذلك اعتماد 5 مراكز تخصصية تابعة لقطاع التخطيط والتميز المؤسسي والابتكار في الجامعة، معربا عن خالص شكره وعظيم تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها د. موضي الحمود رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم وجميع أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة لإنجاز هذا الصرح الجامعي الطموح وكذلك لجميع أعضاء الهيئة الاكاديمية والتدريسية والإدارة التنفيذية ولكل منتسبي الجامعة على أدائهم وجهودهم الطيبة التي ساهمت في تحقيق النجاح لجامعة عبدالله السالم.



وأحاط وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر عبدالله الجلال مجلس الوزراء علما بإصداره قرارا يوم الأحد الماضي بتكليف د.منى سليمان الأحمد من كلية الطب بجامعة الكويت للقيام بأعمال مدير جامعة عبدالله السالم.



من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي شدد على تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويهدف مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وجعلها بقانون واحد نظرا لما يحققه الدمج من العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما يوحد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه.



وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.



من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

صاحب السمو يكلف رئيس الوزراء للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 4 ـ 6 نوفمبر في الدوحة



أحيط مجلس الوزراء علما بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والمقرر عقده خلال الفترة من 4 ـ 6 نوفمبر 2025 في العاصمة القطرية الدوحة وذلك نيابة عن سموه بناء على الدعوة الموجهة للمشاركة في هذا المؤتمر لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.





ممثل الأمير يحضر حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ويجري مباحثات رسمية خلال الفترة من 29 أكتوبر ـ 1 نوفمبر

أحيط مجلس الوزراء علما بالزيارة الرسمية لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله إلى عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة (القاهرة) لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير وإجراء المباحثات الرسمية الثنائية التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر ـ 1 نوفمبر 2025.

رئيس الوزراء هنّأ رئيس التشيك بذكرى الاستقلال



بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

