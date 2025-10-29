عقد 49 ورشة تعريفية بمشاركة 65 جهة وبحضور 1459 مشاركاً من الفئة الإشرافية



مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا أنه ستتم إعادة صرف العلاوة الاجتماعية للموظفات الكويتيات اللاتي تنطبق عليهن الضوابط والأحكام الواردة باستثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1979/1).



وأوضح الديوان أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1979/1) بشأن صرف العلاوة الاجتماعية، وتعميم الديوان رقم (2025/10) بشأن مسوغات طلب صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد للموظفين الذكور فإنه سيتم الصرف.



على صعيد متصل، وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 21 سبتمبر تحت عنوان «مجلس الخدمة المدنية يعتمد دليلا استرشاديا يحدد معايير تقييم الموظفين لاستحقاق «الممتازة»، أكد ديوان الخدمة المدنية رسميا أن قطاع التطوير الإداري عقد مجموعة من الورش التعريفية بعنوان «ربط المهام الوظيفية بعوامل التقييم السنوي للفئة الإشرافية في الجهات الحكومية»، وقد عرض خلالها الدليل الإرشادي المعتمد كنموذج لتقييم الأداء.



‏وذكر الديوان أن هذه الورش تأتي بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية بتكليف ديوان الخدمة المدنية بالانتهاء من الدراسات المتعلقة بمنح الموظفين في الجهات الحكومية المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.



‏ولفت إلى أن قطاع التطوير الإداري نظم منذ سبتمبر الماضي (49) ورشة تعريفية بمشاركة (65) جهة حكومية، وبحضور (1459) مشاركا من فئة الوظيفة الإشرافية من مختلف الجهات الحكومية.