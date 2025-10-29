

استقبل رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، نائب القائد العام لقوات الدرك التركية «الجندرما» الفريق أول حسين كورت أوغلو والوفد المرافق له، بحضور وكيل الحرس الفريق الركن حمد البرجس، وذلك بمناسبة زيارة رسمية إلى الحرس الوطني.



ورحب رئيس الحرس الوطني بالفريق أول حسين كورت أوغلو والوفد المرافق له، مشيدا بالتعاون المثمر بين الحرس الوطني وقوات الدرك التركية، مؤكدا على اهتمام الحرس الوطني بتعزيز العلاقات مع المؤسسات العسكرية والأمنية في الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات.



من جانبه، أشاد نائب القائد العام لقوات الدرك التركية الفريق أول حسين كورت أوغلو بالتعاون المتبادل بين الجانبين، الأمر الذي يسهم في بناء القدرات وصقل الخبرات.