هادي العنزي

تغلب الكويت على ضيفه العلا السعودي 113-108 في قمة مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج، ليرفع "الأبيض" رصيده إلى 3 نقاط، جمعها من فوز وخسارة من العربي القطري (78-83)، متساويا مع العلا الذي بدأ مشواره في "السوبر ليغ" بالفوز على الشارقة الإماراتي.



جاءت القمة مثيرة منذ بدايتها وحتى لحظاتها الأخيرة، جاء الربع الأول لمصلحة العلا 31-21، واجتهد لاعبو الكويت في الربع الثاني ليقلصوا الفارق إلى نقطتين فقط بنهاية النصف الأول من المواجهة الكبيرة (54-56).



تألق لاعبو الكويت في الربع الثالث، وبسطوا أفضلية واضحة على مجرياته، ليتقدموا بنهايته بفارق 4 نقاط (87-83)، وتواصلت الإثارة والندية في الربع الحاسم لأفضل مواجهات "السوبر ليغ" في نسخته الجديدة، وتمكن "الأبيض" من المحافظة على تقدمه بفضل تألق الأخوين حمد ومحمد عدنان، والمحترفان جمال جونز وشارلي مور، ليخرج فائزا بجدارة.