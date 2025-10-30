مبارك الخالدي - يحيى حميدان



بمعنويات عالية واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تحضيراته في العاصمة القيرغيزية بيشتيك لمواجهة فريق موراس يونايتد القيرغيزي غدا الجمعة في الجولة الثالثة وختام الدور التمهيدي من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم.



وانتعشت الآمال العرباوية بعد الفوز على فريق ريجار تاداز الطاجيكي 2-1 في الجولة الثانية ليرفع الأخضر رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع فريق موراس يونايتد الذي يمتلك هو الآخر نفس الرصيد بعد الفوز على فريق الصفاء اللبناني 2-0 مكنته من اعتلاء صدارة الترتيب بفارق الاهداف، ما يشير إلى أن مواجهة الأخضر وموراس هي الحاسمة للعربي لخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.



وكان الجهازان الفني بقيادة المدرب البرتغالي ماركو ألفيس والإداري قد أشادا بالروح العالية للاعبين، إذ اتسمت التدريبات العرباوية أمس بالجدية الواضحة والرغبة في تحقيق فوز صريح واعتلاء الصدارة بعيدا عن الدخول في حسابات التأهل عبر مركز افضل ثان من بين المجموعات، والتي تخضع لمعايير النقاط ونسبة الأهداف والبطاقات الملونة، والتي قد لا تكون في مصلحة الفريق.



ومن المتوقع أن يضع الجهاز الفني يده اليوم مع ختام تدريبه الرئيسي على تشكيلته لخوض اللقاء المرتقب بعد ورود التقرير الطبي الخاص باللاعبين.



تركيز نيبوشا



في البطولة نفسها، أشاد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، بمستوى لاعبيه على الرغم من التعادل مع السيب العماني 1-1 على ستاد جابر المبارك أول من أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وقال نيبوشا، عقب اللقاء في المؤتمر الصحافي، إن لاعبي «الأبيض» قدموا مستوى مرضيا وخلقوا الكثير من الفرص السانحة للتسجيل، والتي لم يكتب للكثير منها التوفيق، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة أمام منافس يستحق الاحترام.



وبين نيبوشا أنه سيعمل على تحضير الفريق بأفضل صورة للمباراة الأخيرة أمام باشوندارا كينغز البنغالي غدا الجمعة، حيث سيقوم بإعادة ترتيب الأوراق للخروج بنتيجة إيجابية تساهم في التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.



من جهته، أكد لاعب الكويت، عمرو عبدالفتاح «عموري»، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة السيب، أن حصوله على الجائزة يعكس أداء الفريق الكويتاوي بشكل عام، لافتا إلى أن الأداء الفردي لا يهم وعليه وزملاؤه اللاعبون الاستعداد لمواجهة باشوندارا غدا. ويتشارك «الأبيض» والسيب في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ودخل الكويت بحسابات معقدة للتأهل للدور التالي، فيما يمتلك الأنصار اللبناني 3 نقاط في المركز الثالث، ثم باشوندارا بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير وودع المنافسات رسميا.



وتختتم منافسات المجموعة غدا الجمعة، حيث يلتقي الكويت مع باشوندارا، والسيب مع الأنصار، لحسم المتأهل من المجموعة.