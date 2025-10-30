هادي العنزي



تمكن الكويت من تسجيل أول انتصار له في بطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج، بعدما تفوق على ضيفه العلا السعودي 113-108 في قمة مثيرة جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، ليعوض «الأبيض» خسارته من العربي القطري (78 - 83) في أولى مبارياته بالبطولة، ويلحق أول خسارة بالفريق السعودي الذي تفوق على الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى (108-74)، ليرتقي «العميد» إلى صدارة المجموعة بـ3 نقاط، وبفارق التسجيل عن العلا الثاني، فيما جاء العربي القطري بالمركز الثالث بنقطتين من مباراة واحدة. من جانبه، أشاد مدرب الكويت دوشان ستوجكوف بلاعبي «العميد» بعد الفوز، وقال:«أبارك للجميع هذا الفوز المهم، وعلى فريق قوي لديه العديد من اللاعبين المتميزين، وقد تحضرنا جيدا لهذه المباراة المهمة»، مضيفا: تعرضنا لخسارة صعبة في الجولة الماضية، لكننا عدنا بشخصية قوية، وقدمنا أداء رائعا طوال المباراة لنخرج بفوز مستحق، والأمر لا يتعلق بالفوز فقط، بل بالكيفية التي لعبنا بها.