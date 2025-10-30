عبدالعزيز جاسم



انضم قائد فريق كاظمة حارس المرمى حسين كنكوني، إلى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، كما شارك المهاجم شبيب الخالدي بشكل طبيعي مع زملائه في التدريبات، وباتت مشاركتهما في مواجهة الفحيحيل غدا بيد المدرب الكرواتي دراغان تاديتش، إلا أن مشاركة شبيب كلاعب بديل ستكون كبيرة جدا، لاسيما أن الفريق بحاجة لرأس حربة ينهي الهجمات بشكل مميز بعد إضاعة العديد من الفرص في المباريات السابقة، والتي ساهمت في فقدان العديد من النقاط. وستكون عودة مشاركة شبيب مع الفريق بمثابة قوة إضافية بشكل عام للبرتقالي ولخط المقدمة بشكل خاص لما يتميز به من مهارة وحاسة تهديفية عالية، والتي بات كاظمة بحاجة ماسة لها بعد أن تعادل الفريق في 4 مباريات كان في معظمها الطرف الأفضل والأقرب للفوز، لكنه لم يتمكن من ذلك وخير دليل مواجهة الشباب الأخيرة التي سجل فيها البرتقالي هدفا وأضاع ركلة جزاء وفرصا سهلة ليتعادل في نهاية المطاف.



وسيكون الغياب الوحيد متمثلا في المدافع بدر ذكرالله الذي يعاني من تمزق كبير في العضلة الأمامية ويحتاج لكي يتعافى منها لعلاج مكثف مع راحة على أن يعود بعد فترة التوقف المقبلة، وهو وقت كاف جدا لكي يعود الى التدريبات والمشاركة بشكل طبيعي.