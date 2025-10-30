أكدت مراقب إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عائشة البعيجان أمس أهمية تعزيز المعايير المهنية والأخلاقية للعاملين في المهن الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن جودة الممارسة ويحمي حقوق المستفيدين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.



جاء ذلك في تصريح أدلت به البعيجان لـ «كونا» بمناسبة مشاركتها بورشة «تحديث وتفعيل الميثاق الأخلاقي الخليجي الموحد لممارسي المهن الاجتماعية» التي تنظمها «الجمعية الخليجية للاجتماعيين» ومقرها مملكة البحرين بحضور وزير التنمية الاجتماعية البحريني أسامة العلوي.



وأوضحت البعيجان أن مشاركة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن جمعيات للنفع العام ومنظمات للمجتمع المدني ونخبة من أساتذة الجامعة المختصين بمجال العلوم الاجتماعية في الورشة تأتي انطلاقا من إيمان عميق وراسخ بأهمية تطوير العمل في المجال الاجتماعي لتحقيق رؤية «الكويت 2035» المتعلقة بالتنمية المستدامة.



وأضافت أن المشاركة في الورشة تهدف إلى حشد الجهود من جميع المختصين لتحديث وتطوير ميثاق أخلاقي خليجي موحد ليكون دليلا سلوكيا لممارسي المهنة وعهدا وميثاقا يلتزم به كل ممارس للمهن الاجتماعية حيث يشكل الميثاق إطارا ديناميكيا متطورا يتوافق مع المتغيرات المجتمعية ويسهم في النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للأفراد والمجتمع.



وأشارت إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على ضمان أعلى معايير النزاهة والمسؤولية المهنية في المهن الاجتماعية، مؤكدة أن مراجعة وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي خطوة أساسية لتعزيز جودة الممارسة وحماية المستفيدين ودعم الثقة المجتمعية.



وشددت البعيجان على أن إشراك الممارسين والخبراء من مختلف دول المجلس في هذه المرحلة يشكل قيمة مضافة تسهم في توحيد الرؤى وبناء أرضية مشتركة لسياسات العمل الاجتماعي في المنطقة.



واعربت في هذا المجال عن شكرها لوزارة التنمية الاجتماعية البحرينية وللجمعية الخليجية على تنظيمها لهذه الفعالية، مشيدة بحرصهما على توفير منصة مهنية تجمع المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل الاجتماعي المشترك والارتقاء بمعاييره.



وتهدف الورشة إلى مراجعة وتحديث الميثاق الأخلاقي الخليجي وتعزيز معايير السلوك المهني والأخلاقي للعاملين في المهن الاجتماعية بدول المجلس.



كما تمثل منصة لتبادل الخبرات بين الممارسين والمختصين واستعراض التجارب الخليجية في تطبيق الميثاق.



ويتضمن برنامج الورشة جلسات نقاشية وورش عمل تخصصية لمناقشة أبرز التحديات المعاصرة في الممارسة الاجتماعية وسبل تعزيز التكامل المهني بين الدول الأعضاء.