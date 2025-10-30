

عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف م.محمد الخالدي تعميما بشأن الوظائف الإشرافية التعليمية في مدارس التعليم العام والتعليم الخاص والتعليم الديني وإدارة التربية الخاصة للعام الدراسي 2025/2026.



وأعلن الخالدي في التعميم عن فتح باب التسجيل للترشيح اعتبارا من 2 نوفمبر 2025 حتى 27 نوفمبر 2025، وذلك عبر موقع وزارة التربية من خلال الخدمات الإلكترونية (خدمات الوظائف الإشرافية التعليمية) تسجيل ترشيح للوظائـــف الإشرافيــة التعليمية، على أن تحتسب سنوات الخبرة المطلوبة حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025. وأشار إلى أن المرشح الذي لديه خبرة في العمل بمرحلتين يرشح في مرحلته الحالية إذا كان قد أمضى ثلاث سنوات متتالية، أو يرشح على مرحلته السابقة في حال وجود ترشيح بها، لافتا إلى ضرورة أن يكون المرشح قد حصل على تقدير كفاءة «امتياز» (فعلي) ثلاث مرات في آخر أربع سنوات، من بينها السنة السابقة لتقديم طلب الترشيح، وذلك خلال شغله الدرجة الوظيفية الحالية.



وأضاف أنه لا يجوز النظر في ترشيح الموظف في حال وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية، إلا بعد انقضاء الفترات المحددة لمحو العقوبة وفقا لما ورد في المادة (29) من قانون الخدمة المدنية والمادة (70) من نظام الخدمة المدنية.



وبين الخالدي في التعميم أنه يجوز لمن اجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية قبل صدور القرار رقم (116) لسنة 2025، أن يتقدم بطلب معادلة الدرجة التي حصل عليها في معيار المقابلة أو الاختبار التحريري، باعتباره حاصلا حكما على درجة 20% كحد أدنى لاجتياز المعيار المطلوب في إجراءات الترشيح، أو تعادل الدرجة الأعلى التي حصل عليها المتقدم بما يزيد على 20%، أيهما أعلى.



وأوضح أن شهادتي الماجستير والدكتوراه تحسبان ضمن سنوات الخبرة للذين حصلوا عليهما عن طريق الإجازة الدراسية من إدارة التطوير والتنمية أو البعثة الدراسية من ديوان الخدمة المدنية فقط.



واختتـــم الخالــدي بالتأكيد على أن الترشيح للوظائف الإشرافية مقتصر على الكويتيين فقط، داعيا جميع الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر موقع وزارة التربية في الفترة المحددة.