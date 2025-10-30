

بشرى شعبان



قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، بزيارة ميدانية إلى مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث كان في استقبالها الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة منى المطيري وعدد من القيادات والموظفين.



وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة على سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، واستمعت إلى عرض تفصيلي حول آليات تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ودور المجلس في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة والطفل في الكويت.



وقدمت الحويلة مجموعة من التوجيهات التي تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للمجلس، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة برؤية الكويت التنموية في مجالي الأسرة والطفولة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المهمة، من بينها ملف خدمات الإيواء وآليات تحسين بيئة الرعاية المقدمة للفئات المستفيدة، إلى جانب مناقشة المقترحات الهادفة إلى تطوير العمل الميداني والبرامج المجتمعية ذات الصلة بالأسرة. وأكدت د.الحويلة في ختام الزيارة أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعد أحد أهم الأذرع الداعمة لوزارة الشؤون في تنفيذ السياسات الاجتماعية، مشددة على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستقرار الأسري وبناء جيل واع ومحصن بالقيم الكويتية الأصيلة.