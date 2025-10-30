كشف علماء من المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي في أستراليا عن أكبر صورة ملونة منخفضة التردد لمجرة درب التبانة، تظهر الانفجارات النجمية والسحب الغازية وأحواض ولادة النجوم بتفاصيل غير مسبوقة.



ووفقا لما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن موقع Phys.org، المتخصص بنشر الأخبار العلمية والتقنية الحديثة، استغرق إعداد الصورة نحو 18 شهرا وأكثر من 40 ألف ساعة عمل، وجمعت بياناتها من ملايين الإشارات الراديوية عبر تلسكوب مرشيسون وايدفيلد أراي في غرب أستراليا، ضمن مشروع GLEAM–X المخصص لرسم خريطة دقيقة لمجرتنا.



وقالت الباحثة سيلفيا مانتوفانيني من جامعة كيرتن: الصورة تقدم منظورا غير مسبوق لمجرتنا عند الترددات الراديوية المنخفضة، وتمنح العلماء رؤى مهمة حول تطور النجوم وأماكن ولادتها وموتها داخل المجرة.



ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مجال الرصد الفلكي الراديوي، إذ يوسع فهم العلماء لبنية مجرتنا وتطورها، ويدعم الجهود الدولية لاستكشاف الكون باستخدام تقنيات متقدمة.