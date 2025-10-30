العلاقات الثنائية تستند إلى أسس راسخة من الاحترام والتعاون المتبادل وتمتد جذورها إلى عقود طويلة من الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات



وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له أمس، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة رسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.



وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة الكويتية في مصر.



وجرت مراسم استقبال رسمية لممثل صاحب السمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء عزف خلالها السلام الوطني الكويتي والسلام الجمهوري المصري، وقام عقبها سموه بمصافحة كبار مستقبليه.



وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب وصوله بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تستند إلى أسس راسخة من الاحترام والتعاون المتبادل وتمتد جذورها إلى عقود طويلة من الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات.



ونوه سموه بالتعاون الكبير والمشروعات الثنائية المشتركة، والتي تأتي تجسيدا لتوجيهات القيادتين الحكيمتين نحو مزيد من التكامل والتفاهم وتحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء قد غادر والوفد المرافق له البلاد أمس متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة رسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.



وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وكبار المسؤولين في الدولة.



رئيس الوزراء هنأ الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية



بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.