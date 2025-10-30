اليوسف تسلّم كتاب «منهج الدفاع عن النفس» عن أساسيات الفنون القتالية الواقعية من إعداد ملازم أول سعد المحجان



شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أداء القسم لعدد من منتسبات معهد الشرطة النسائية أمس الأربعاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني وعدد من القيادات الأمنية.



وشمل أداء القسم عدد (4) خريجات من الدفعة الرابعة عشرة تم تعيينهن برتبة ملازم، واثنتين من الدفعة ذاتها برتبة وكيل ضابط، إضافة إلى خريجة من الدفعة الثالثة عشرة برتبة وكيل عريف، حيث أدين القسم أمام النائب الأول إيذانا ببدء مسيرتهن العملية في خدمة الوطن.



وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في دعم وتمكين الكوادر النسائية في العمل الأمني، وإتاحة الفرص أمام المرأة الكويتية للمشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، بما يعكس رؤية الوزارة نحو الارتقاء بأداء المنظومة الأمنية وتعزيز كفاءتها في مختلف المجالات.



من جهة اخرى، تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأربعاء كتابا بعنوان «منهج الدفاع عن النفس»، من إعداد وتأليف ملازم أول سعد ناصر المحجان، وهو ضابط تدريب رياضي في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.



ويتناول الكتاب أساسيات الدفاع عن النفس والفنون القتالية الواقعية، متضمنا شرحا مصورا لحركات الضرب والدفاع والركلات، إضافة إلى أساليب التعامل مع الأسلحة البيضاء وكيفية توقع الضربات من طريقة مسكة السلاح، بما يهدف إلى ترسيخ مفاهيم اللياقة القتالية وتطوير مهارات الطلبة في الميدان الأمني.



هذا، وأكدت وزارة الداخلية حرصها على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير المناهج التدريبية وتعزيز قدرات الكوادر الأمنية، انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى رفع كفاءة منتسبيها وإعدادهم للتعامل باحترافية مع مختلف المواقف الميدانية.