دعا مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني المواطنين الراغبين في السفر لممارسة أنشطة الصيد البري أو البحري خارج البلاد، إلى الالتزام بالقوانين والإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية في الدول الراغبين في السفر إليها وضرورة استخراج التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي من تلك الأنشطة.



وأكد السفير الديحاني في تصريح لـ «كونا» حرص الوزارة على سلامة المواطنين في الخارج وتجنب تعرضهم لأي مساءلات قانونية أو مخاطر نتيجة عدم توافق نوع التأشيرة أو طبيعة الزيارة مع الأنشطة الفعلية التي يقومون بها.



وحث السفير الديحاني المواطنين على التواصل مع بعثات دولة الكويت الديبلوماسية في الخارج عند الحاجة للمساعدة أو الاستفسار، مبينا أن الوزارة خصصت أرقاما للطوارئ لتلقي اتصالات المواطنين، وهي:



(00965159 - 0096522225504).