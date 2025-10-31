قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ان «هناك نحو مليون سوري لجأوا إلى ألمانيا، وأنا في دمشق لأقوي العلاقات بين البلدين، ولأعبر عن الدعم، مرة أخرى، لسورية كي تحقق مستقبلها الآمن».



وأضاف خلال مؤتمر صحافي في دمشق عقب زيارته الأحياء المدمرة في مدينة حرستا بريف العاصمة «تأثرت بمدى الدمار الذي رأيته في محيط دمشق، وهو يذكرنا بالدمار في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ومن واجبنا المساهمة في إعادة الإعمار في سورية».



وأكد ان سورية الآمنة والمستقرة هي الهدف بالنسبة لألمانيا وأوروبا، ويمكنها أن تصبح دولة ذات دور كبير في المنطقة ككل.



وشدد على وحدة سورية واستقرارها وسيادتها، ونعمل على تقوية العلاقات معها. وأضاف «من واجبنا المساهمة في إعادة إعمار سورية ولدينا ثقة بالتوجه السوري الجديد».



وتابع: «دعمنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، ونشجع الشركات الألمانية على الاستثمار فيها، وسنستمر بتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية والطبية».