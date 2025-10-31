بعد أكثر من 6 سنوات، يبدو أن الفنانة حورية فرغلي قررت التحرك قضائيا لاسترجاع صفحاتها، حيث قدمت شكوى رسمية إلى النيابة العامة في مصر ضد سارقي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استردادها وتجنيبها أي محاولة للتشويه أو الإساءة، ووصفتهم بـ «سارقي حساباتها» على مواقع التواصل، والتي تم الاستيلاء عليها منذ سنوات.



وأوضحت حورية، بحسب مجلة «لها»، أن الهدف من البلاغ هو منع أي منشورات أو تصريحات مزيفة تنسب إليها وتنشر باسمها ولا تعكس آراءها الحقيقية وتعرضها للمساءلة أو تشوه صورتها أمام الجمهور.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع قرار فرغلي التي أكدت في وقت سابق أنها تعاني منذ نحو ست سنوات من سرقة حساباتها، وعبروا عن دعمهم ومساندتهم لها، متمنين لها الفوز في هذه القضية واسترجاع حقوقها وصفحاتها.