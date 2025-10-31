هادي العنزي



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثانية للدوري العام لكرة السلة بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في المواجهة الأولى العربي مع الكويت في 5:00 مساء، تتبعها في 7:30 مساء قمة مثيرة تجمع القادسية مع القرين، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.



يبدو العربي في مهمة مستحيلة لتحقيق الفوز على الكويت حامل اللقب وبطل العرب في النسخة الأخيرة للبطولة، نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، وللبداية المتواضعة بالدوري، بعد خسارته في مباراته الافتتاحية من كاظمة بفارق 42 نقطة (56-98)، فيما يسعى الكويت للمحافظة على اللقب، وقد وجه رسالة قوية في مواجهته الأولى مع الساحل لجميع الأندية بعدما تغلب عليه بفارق 67 نقطة (106-39).



بينما ستكون الإثارة والندية حاضرة في المواجهة الثانية، فمدرب القرين يحيى كليب يسعى لتعويض الخسارة الأولى لفريقه من الصليبخات (86-89)، ويأمل أن يكون ذلك على حساب القادسية، بينما يأمل «الأصفر» بتسجيل فوزه الثاني تواليا، بعد انتصار أول في الجولة الأولى على النصر (114-57)، ويأمل مدرب القادسية التركي انداك بايسير أن يكون قائد الفريق عبدالعزيز الحميدي، عبدالله توفيق، عبدالمحسن الموسوي، ومحمد أشكناني.