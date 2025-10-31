ناصر العنزي



تعود فرق دوري زين الممتاز للمنافسة اليوم في انطلاقة الجولة السابعة، حيث تقام مباراة واحدة تجمع القادسية الخامس بـ 8 نقاط مع التضامن التاسع بـ 4 نقاط على ملعب محمد الحمد، فيما تقام غدا السبت مباراتان، تجمع الأولى الفحيحيل الثامن بـ 6 نقاط مع كاظمة الثالث بـ 10 نقاط على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر، وفي المباراة الثانية يستضيف الشباب السادس بـ 8 نقاط على ملعبه بمدينة الأحمدي السالمية الرابع بـ 10 نقاط.



في مباراة اليوم فإن جمهور القادسية لن يقبل من المدرب نبيل معلول ولاعبيه تعثرا آخر بعدما تأخر في ترتيبه عن المقدمة بعدما تعادل سلبيا في المباراة الماضية مع السالمية، وبات على «الأصفر» تحقيق الفوز كي يقف على قدميه مرة أخرى، ويغيب عنه اليوم محمد صولة للإيقاف، في حين يبحث التضامن الذي لم يلعب في الجولة الماضية عن مخرج بعدما تأخر ترتيبه إثر خسارته في الجولة قبل الماضية من الجهراء.



وفي مباراتي الغد، ففي الأولى يبحث أيضا الفحيحيل عن مركز أفضل من مركزه الحالي بعد تراجع مستواه التهديفي، حيث لم يسجل سوى 6 أهداف في الجولات الماضية، في حين أحسن كاظمة بحلته الجديدة بقيادة مدربه الكرواتي دراغان تاديتش في مزاحمة المقدمة محافظا على سجله الخالي من الهزائم.



وفي المباراة الثانية، يسعى الشباب الذي خطف نقطة ثمينة من كاظمة في الجولة الماضية بقيادة مدربه المونتينيغري سلافيو جلاب إلى تحقيق الفوز على حساب ضيفه السالمية المتطلع أيضا الى تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله سلبيا مع القادسية.