عبدالعزيز جاسم



قال المدير التنفيذي للتخطيط والتنفيذ في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب «فيفا ـ قطر 2025» علي المحمود إن الزيارة إلى الكويت تهدف الى الترويج واستقطاب الجمهور الكويتي والخليجي والعربي لحضور ومؤازرة منتخباتها في البطولة، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من جماهير «الأزرق» على حضور مباراة موريتانيا بالملحق المؤهل في 25 نوفمبر، لافتا إلى أن «الأزرق» وجماهيره لهم رونق خاص ونتمنى وجوده في البطولة.



وأضاف المحمود خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس أنه لا يوجد شيء بالوقت الحالي عن مشاركة المنتخبات بالصف الرديف لكن منتخب تونس أعلن أنه سيشارك بالمنتخب الأول، لافتا إلى النسخة الأولى لاقت نجاحا كبيرا لذلك نسعى لأن تكون البطولة الحالية على قدر المسؤولية، مبينا أن هناك 6 ملاعب بمواصفات مونديالية ستستضيف الحدث في الأول من ديسمبر على أن تكون هناك خدمات استثنائية وفعاليات مصاحبة للبطولة.



وعن عدم تواجد جميع المنتخبات العربية في البطولة وخوض بعضها للملحق المؤهل، أكد المحمود أن الفكرة سيتم طرحها على اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم لكننا مرتبطون بأيام ووقت معين لتنظيم الحدث.



وأوضح أن مجموع الجوائز الكلية للبطولة يبلغ 36.5 مليون دولار بما فيها جوائز المنتخبات المشاركة وحامل اللقب والوصيف.



وأشار إلى أن تذاكر المباريات ستكون في متناول الجميع وبأسعار رمزية وتبدأ من دينارين وفيها 3 فئات مختلفة، وهناك عروض لمن يرغب في الإقامة وتذاكر الطيران والمباريات، مبينا أن هناك 400 ألف تذكرة بيعت لحضور مباريات دور المجموعات وان هناك إقبالا على مباراة الكويت وموريتانيا لكننا نصمح لأن يكون الاقبال أكثر.



وعقب المؤتمر، قامت اللجنة المنظمة بمرافقة وسائل الإعلام لحضور الجناح الخاص بترويج البطولة في مجمع الأفنيوز الذي شهد تواجد كأس البطولة وسط إقبال كبير من الحضور الذين حرصوا على اخذ اللقطات التذكارية.