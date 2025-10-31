القاهرة - هالة عمران



أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، أن منطقة أهرامات الجيزة شهدت تحولا جذريا بعد تنفيذ خطة تطوير متكاملة لخدماتها بواسطة شركة «أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية»، في إطار رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتقديم تجربة عالمية متميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.



وأوضح المركز أن التطوير شمل تحديث البوابات الرئيسية بأنظمة دخول إلكترونية حديثة، وتجميل الممرات والمناطق المحيطة، إلى جانب توفير أوتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة لضمان سهولة تنقل الزائرين داخل المنطقة، كما تم تنظيم نشاط الخيول والجمال وتحديد أسعارها، وتحديث الإضاءات الداخلية للأهرامات الثلاثة، مع إنشاء منطقة خدمات متكاملة تضم كافيهات ومقاعد ومظلات توفر للزائرين تجربة مريحة وآمنة، وتعكس الطابع الحضاري للمكان وتواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.



وأشار إلى أن المشروع يأتي ليسهم في تهيئة بيئة خدمية متطورة تليق بمكانة الأهرامات كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم، لتظهر اليوم في ثوب جديد وعصري كأيقونة حضارية تتكامل مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وتجسد نجاح الدولة في تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بعظمة التاريخ المصري القديم.