أوقف القضاء الأميركي مجددا، وإلى أجل غير مسمى، نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند في غرب الولايات المتحدة.



وفيما يتعلق بالطلب المعجل الذي تقدم به ترامب في 17 أكتوبر الجاري إلى المحكمة العليا لإجازة نشر الحرس الوطني في شيكاغو، فقد أمرت هذه الهيئة القضائية التي يشكل المحافظون غالبية أعضائها كلا الجانبين بالإدلاء بحجج إضافية بحلول 17 نوفمبر 2025.



وسبق لمحكمة استئناف فيدرالية أن أجازت في 20 أكتوبر 2025 نشر نحو 200 من أفراد الحرس الوطني في بورتلاند، لمواجهة الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك، بسبب سياسة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين.



وسبق للقضاء أن علق نشر مئات من جنود الحرس الوطني في شيكاغو في أكتوبر الجاري، بناء على طلب رئيس بلدية ثالث أكبر مدينة في البلاد وحاكم إلينوي المحسوب على الحزب الديمقراطي.



ومنذ يونيو الماضي، نشر الرئيس دونالد ترامب الحرس الوطني في لوس أنجليس (غربا) وواشنطن العاصمة وممفيس (جنوبا)، رغم معارضة سلطاتها المحلية المحسوبة على الديموقراطيين.