قامت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي والوفد المرافق لها أمس الخميس بزيارة معهد الكويت للأبحاث العلمية وكان في استقبالها المدير العام للمعهد د.فيصل الحميدان.



وأكد الحميدان، في تصريح صحافي عقب الزيارة، أن هذه الزيارة محطة مهمة في مسار التعاون البحثي والعلمي بين المعهد والمؤسسات اليابانية وتشكل دافعا نحو شراكات نوعية في مجالات الاستدامة والبيئة والطاقة والابتكار وتمكين المرأة في العلوم والتكنولوجيا. وأضاف «نثمن هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المعهد ونظرائه في اليابان ونتطلع إلى أن تسهم في إطلاق مبادرات جديدة للتعاون العلمي والتقني».



وأشار إلى أن العلاقة بين المعهد واليابان تمتد إلى جذور تأسيس المعهد نفسه، حيث أنشئ عام 1967 بموجب اتفاقية الامتياز النفطي الجديدة في المنطقة المحايدة الداخلية التي أبرمت عام 1958 بين حكومة دولة الكويت وشركة الزيت العربية (اليابان) وكان أول مقر للمعهد في رحاب مقر الشركة بالعاصمة الكويتية.



وذكر أن التعاون بين المعهد والمؤسسات اليابانية ظل متواصلا على مدى العقود الماضية من خلال مشروعات بحثية مشتركة وتبادل للخبرات والاستفادة من التجارب اليابانية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة وإدارة المياه والجودة المؤسسية، مؤكدا أن هذه الشراكة كانت دائما مصدر إلهام للمشروعات البحثية المتقدمة ولتبني تقنيات «النانو تكنولوجي».



وأكد أن زيارة حاكمة طوكيو تمثل فرصة لتوسيع مجالات التعاون واستكشاف آفاق جديدة في الأبحاث التطبيقية والتطوير التقني بما يتماشى مع استراتيجية المعهد الجديدة ومع رؤية «كويت جديدة 2035» التي تضع البحث العلمي والابتكار في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقال ان المعهد يرحب بكل المبادرات التي تعزز التعاون البحثي والتقني مع الدول المتقدمة وفي مقدمتها اليابان ويؤمن بأن التكامل بين الخبرة العالمية والجهد الكويتي في مجال البحث والتطوير سيسهم في فتح آفاق جديدة للتنمية والاستدامة ويعزز الحضور الكويتي في مجال البحث والتطوير على نطاق عالمي أوسع.