استعرضت اللجنة العليا لمعرض الكويت الدولي للكتاب خلال اجتماعها الرابع برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثامنة والأربعين للمعرض الشهر المقبل.



وأكد الوزير المطيري، خلال الاجتماع وفق بيان لوزارة الإعلام، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية المشاركة في المعرض، مشيدا بجهود اللجان العاملة في إعداد هذه التظاهرة الثقافية الكبرى التي تعد من أبرز معارض الكتب في المنطقة العربية وتعكس مكانة الكويت كعاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025.



وذكرت الوزارة في البيان أن اللجنة تابعت خلال الاجتماع مستجدات التحضيرات الخاصة بالمعرض إلى جانب مناقشة البرنامج الثقافي المصاحب بما يتضمنه من ندوات فكرية وأمسيات أدبية وفعاليات موجهة لمختلف الفئات العمرية.



وأشارت إلى انه تم ايضا عرض مقترح حفل افتتاح المعرض واستعراض الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المصاحبة له بما يضمن خروجه بصورة تليق بمكانة الكويت الثقافية وريادتها الإقليمية في دعم الكتاب والنشر وصناعة الثقافة.