حقق طالبان كويتيان المركز الثالث في النسخة الخامسة من مسابقة المهارات الخليجية التي اختتمت فعالياتها في العاصمة الدوحة.



واستطاع الطالب عبدالعزيز العازمي ان يحرز المركز الثالث في فئة الرسم الهندسي الميكانيكي بالاضافة الى حصول الطالب عبدالله العتيبي على المركز الثالث ايضا في فئة مهارات تقنيات الويب، كما تم تكريم الطالبة حصة الخيري بجائزة أفضل متسابق ممثل عن الدولة.



وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في المسابقة د.خالد الرشيد في تصريح لـ "كونا": إن مسابقة المهارات الخليجية "تمثل فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والارتقاء بالمهارات التقنية والمهنية بما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لأوطاننا".



وأعرب الرشيد وهو يشغل أيضا منصب مدير المعهد العالي للطاقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن سعادته لنتائج الكويت في هذه المسابقة، مؤكدا مواصلة الجهود الكويتية للارتقاء بمستوى الطلبة في مختلف المسابقات لاسيما أن النسخة المقبلة من هذه المسابقة ستستضيفها دولة الكويت في عام 2027.



ونظمت وزارة التربية والتعليم العالي القطرية النسخة الخامسة من مسابقة المهارات الخليجية - خلال الفترة من 26 إلى 30 من الشهر الجاري بمشاركة فرق طلابية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.



وتعد المسابقة أحد أبرز الفعاليات الإقليمية الهادفة إلى الارتقاء بمسارات التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول الخليجية.