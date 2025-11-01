مبارك الخالدي

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي بطولة دوري التحدي الآسيوى لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع فريق موراس يونايتد القيرغيزي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ستاد تولين عمر زاكوف في العاصمة بيشتيك بحضور 23 ألف متفرج في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من المسابقة، وكان الاخضر بحاجة الى الفوز فقط للتأهل لكنه لم ينجح في تجاوز منافسه وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده الى 5 نقاط بالتساوى مع موراس يونايتد لكن الاخير تأهل عن المجموعة بأفضلية الاهداف.

تقدم العربي بهدف ايوالا 21 وادرك التعادل لأصحاب الارض البنيني تشيربل غوميز (54).

وأنقذ حارس العربي سليمان عبدالغفور فرصا محققة من الفريق الخصم.

أدار المباراة بصورة جيدة الحكم العراقي أحمد كاظم