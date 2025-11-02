يعقد صباح اليوم الأحد في 11:00 صباحا، المؤتمر الصحافي الخاص ببطولة كأس العالم للبادل، المقرر أن تقام في الفترة من 3 إلى 9 الجاري، وذلك بحضور كل من مدير الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله ومدير البطولة مشعل الأنصاري ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للبادل خوزي لويس.



وسيتناول المؤتمر أبرز الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، التي تستضيفها الكويت بمشاركة 240 لاعبا دوليا يمثلون مختلف المنتخبات، من بينهم 7 لاعبين كويتيين (4 رجال و3 سيدات)، بالإضافة إلى استعراض الجوانب التنظيمية والفنية وفق أعلى المعايير الدولية، كما سيجرى على هامش المؤتمر إجراء القرعة الرسمية للبطولة، والتي ستحدد مجموعات المنافسات.



يذكر أن الأدوار التمهيدية قد بدأت أمس على ملاعب الأرينا وأكاديمية رافا نادال، بينما ستنطلق منافسات البطولة الرسمية غدا الاثنين، وسط ترقب واسع من جماهير اللعبة ومحبي الرياضة، حيث أكدت اللجنة المنظمة جاهزيتها الكاملة لاستضافة حدث عالمي يعكس مكانة الكويت في تنظيم البطولات الدولية الكبرى.