قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن بلاده تمتلك «قدرات نووية متقدمة للغاية»، معتبرا أن «اختبارها يعد تصرفا حكيما» وذلك في إشارة إلى تصريح الرئيس دونالد ترامب حول استئناف اختبار ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة النووية.



وأضاف هيغسيث، في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 12 لوزراء دفاع «آسيان بلس» في كوالالمبور، أن بلاده «فخورة للغاية بالشراكة التي تتمتع بها ضمن اجتماع وزراء دفاع آسيان بلس».



وأوضح في رد على سؤال حول استعادة ثقة الشركاء الإقليميين «لا أظن أننا فقدناها أصلا»، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة تركز كثيرا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



من جهة اخرى، قال هيغسيث إن واشنطن ستعيد اطلاق مناوراتها العسكرية الرئيسية مع كمبوديا (أنغكور سنتينيل) للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام في مؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الاتفاقات شملت اتفاق سلام بدعم من الرئيس ترامب مع تايلند بشأن النزاع الحدودي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به هيغسيث عقب اجتماعه مع نائب وزير الدفاع الكمبودي تي سيها على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).



وأكد هيغسث أن مناورات «أنغكور سنتينيل» ستعود بعد توقفها منذ عام 2017 حين وجهت واشنطن انتقادات إلى بنوم بنه بسبب «تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتراجع المسار الديموقراطي هناك».